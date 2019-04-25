В Минприроды предлагают запретить держать дома крокодилов, питонов, тарантулов, гиен, мурен и китов

СЕГОДНЯ 02:46 2019-04-25T03:12:25+03:00

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В министерстве природных ресурсов и экологии России подготовили новую версию списка диких животных, которых предполагается запретить держать дома.

В расширенный перечень вошли крокодилы и тарантулы, питоны длиной свыше четырех метров и каймановые черепахи с панцирем более 30 см, сервалы и обыкновенные лисицы, а также трехкоготные мягкотелые черепахи.

В документе перечислены также животные, которые упоминались в предыдущих вариантах списка: медведи с волками, тигры со львами (и другие крупные кошачьи – например, гепарды), ушастые тюлени с моржами, бегемоты со слонами, скорпионы с ядовитыми пауками и американские дикобразы.

Работа над списком продолжается. Агентство городских новостей «Москва», в распоряжении которого оказался документ, сообщает, что под запрет могут попасть гиены, динго, макаки, павианы, филины, медоеды, росомахи, вараны, электрические угри, мурены и даже киты.

Как писал сайт kp.ru, вошедших в перечень зверей запретят держать как в многоквартирных, так и в частных домах, на дачах и приусадебных участках.

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Увы, но даже такие вещи приходится закреплять на законодательном уровне. Казалось бы, кому в голову взбредет заводить дома ядовитую змею? Или медведя? Или кабанов? Однако фантазии нашим людям не занимать. «КП», например, писала недавно, как житель квартиры в северной части Москвы взял в домашние питомцы дикую рысь. Та поначалу была размером с ладошку, а потом вымахала с порядочного ротвейлера. Живет хищник на балконе и, если что-то не нравится, начинает протяжно зловеще рычать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU