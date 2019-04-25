2019-04-25T03:12:25+03:00
Общество

В Минприроды предлагают запретить держать дома крокодилов, питонов, тарантулов, гиен, мурен и китов

Ведомство готовит расширенный перечень диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В расширенный перечень вошли крокодилы, питоны, сервалы, каймановые черепахи и обыкновенные лисицыВ расширенный перечень вошли крокодилы, питоны, сервалы, каймановые черепахи и обыкновенные лисицыФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В министерстве природных ресурсов и экологии России подготовили новую версию списка диких животных, которых предполагается запретить держать дома.

В расширенный перечень вошли крокодилы и тарантулы, питоны длиной свыше четырех метров и каймановые черепахи с панцирем более 30 см, сервалы и обыкновенные лисицы, а также трехкоготные мягкотелые черепахи.

В документе перечислены также животные, которые упоминались в предыдущих вариантах списка: медведи с волками, тигры со львами (и другие крупные кошачьи – например, гепарды), ушастые тюлени с моржами, бегемоты со слонами, скорпионы с ядовитыми пауками и американские дикобразы.

Работа над списком продолжается. Агентство городских новостей «Москва», в распоряжении которого оказался документ, сообщает, что под запрет могут попасть гиены, динго, макаки, павианы, филины, медоеды, росомахи, вараны, электрические угри, мурены и даже киты.

Как писал сайт kp.ru, вошедших в перечень зверей запретят держать как в многоквартирных, так и в частных домах, на дачах и приусадебных участках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В московских квартирах запретят держать слонов и медведей

Увы, но даже такие вещи приходится закреплять на законодательном уровне. Казалось бы, кому в голову взбредет заводить дома ядовитую змею? Или медведя? Или кабанов? Однако фантазии нашим людям не занимать. «КП», например, писала недавно, как житель квартиры в северной части Москвы взял в домашние питомцы дикую рысь. Та поначалу была размером с ладошку, а потом вымахала с порядочного ротвейлера. Живет хищник на балконе и, если что-то не нравится, начинает протяжно зловеще рычать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Ирана: Тегеран не стремится к конфронтации с США
Ученые научили искусственный интеллект определять болезнь по голосу
Полиция нашла икону, похищенную из церкви в Новой Москве
Украинские СМИ рассказали, как Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского
Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
В МИД России выразили сожаление в связи с угрозами посла США американскими авианосцами
Очевидец рассказал, как полицейские били отца чемпиона по ММА Юнусилау
В московском СИЗО «Матросская тишина» умер арестант
Британские активисты вновь запустят надувную куклу Трампа в Лондоне
В Москве температура побила рекорд семилетней давности
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от украинского
В Москве рядом с метро Электрозаводская горит строительный кран
Глава Оренбуржской области: «Бессмертный полк» в Оренбурге пройдет там, где решили горожане»
Молодежное крыло ОНФ подключилось к борьбе с природными пожарами в Забайкальском крае
В Москве неизвестные с оружием напали на граждан Китая
Украинское антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского
Delivery Club будет проверять состояние здоровья своих курьеров
В Генштабе ВС РФ заявили, что Америка готовится нанести ядерный удар по России
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса