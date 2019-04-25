2019-04-25T03:57:40+03:00
Умные вещи

Ученые научили искусственный интеллект определять болезнь по голосу

Американские исследователи уверяют, что их программа может выявить посттравматическое расстройство с почти 90-процентной точностью
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Искусственный интеллект может с точностью до 89% определить посттравматическое расстройство по голосуИскусственный интеллект может с точностью до 89% определить посттравматическое расстройство по голосуФото: EAST NEWS
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Сотрудники кафедры психиатрии медицинского факультета Нью-йоркского университета вместе с Лабораторией речевых технологий и исследований SRI International разработали программу, которая по голосу может с точностью до 89% определить посттравматическое расстройство. Например, у ветерана войны во Вьетнаме или участника боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом пишет доктор медицины Чарльз Мармар в своей статье для журнала Depression and Anxiety (издается Американской ассоциацией по изучению депрессии и тревожных расстройств).

Американский профессор утверждает, что подобное исследование в мире проводится впервые. По его словам, результаты испытания возможностей искусственного интеллекта показывают, что уже в недалеком будущем стрессовое расстройство можно будет диагностировать только по голосам людей.

Директор SRI International Димитра Вергири уточнила, что разработанная группой исследователей технология анализирует речь по ритму, тону, артикуляции и частотой произносимых слов. А уже на основании этого анализа медики делают вывод о физическом и психическом здоровье человека, а также его эмоциональном состоянии.

К слову, как писал сайт kp.ru, недавно в компании Microsoft заявили, что по внедрению различных умных устройств Россия обогнала США и Европу: искусственный интеллект используют 30% крупных российских компаний, а средний показатель для США и Европы — 22,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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