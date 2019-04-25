2019-04-25T05:04:59+03:00
Политика

В Киеве утверждают, что СБ ООН все же соберется из-за письма Украины о российских паспортах в Донбассе

По словам представителя украинской делегации, «экстренное заседание» назначено на 25 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заседание СБ ООН по теме гражданства России для жителей Донбасса может пройти 25 апреляЗаседание СБ ООН по теме гражданства России для жителей Донбасса может пройти 25 апреляФото: REUTERS
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Совет Безопасности ООН все же решил собрать «экстренное заседание» по просьбе Украины, заявил спикер украинского постпреда при Всемирной организации Олег Николенко.

Он утверждает, что уже даже назначено время встречи: по его словам, заседание запланировано на четверг, 25 апреля, и начнется оно в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск), передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в среду представитель Совбеза ООН сказал, что срочное заседание по требованию Незалежной никто созывать не собирается. Он пояснил, что «речь идет об очередном письме, которое будет как обычно распространено в качестве документа СБ».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В Киеве возмутились, заявили, что этот шаг «угрожает суверенитету» Украины и «противоречит» Минским договоренностям, а постпредство страны при ООН попросило срочно созвать встречу Совбеза по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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