В Киеве утверждают, что СБ ООН все же соберется из-за письма Украины о российских паспортах в Донбассе

СЕГОДНЯ 04:37 2019-04-25T05:04:59+03:00

Заседание СБ ООН по теме гражданства России для жителей Донбасса может пройти 25 апреля Фото: REUTERS

По словам представителя украинской делегации, «экстренное заседание» назначено на 25 апреля

Изменить размер текста: A A

Совет Безопасности ООН все же решил собрать «экстренное заседание» по просьбе Украины, заявил спикер украинского постпреда при Всемирной организации Олег Николенко.

Он утверждает, что уже даже назначено время встречи: по его словам, заседание запланировано на четверг, 25 апреля, и начнется оно в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск), передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в среду представитель Совбеза ООН сказал, что срочное заседание по требованию Незалежной никто созывать не собирается. Он пояснил, что «речь идет об очередном письме, которое будет как обычно распространено в качестве документа СБ».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В Киеве возмутились, заявили, что этот шаг «угрожает суверенитету» Украины и «противоречит» Минским договоренностям, а постпредство страны при ООН попросило срочно созвать встречу Совбеза по этому вопросу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет после выдачи паспортов Донбассу

Отвечаем на семь главных вопросов о знаковой новости для «русского мира» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Порошенко бредит, а Зеленский не понимает предупреждений

Как главы Украины отреагировали на Указ Путина об упрощении получения гражданства РФ жителями ЛДНР (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705135" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU