2019-04-25T05:39:49+03:00
Политика

Экс-глава СВР России рассказал, что для человечества страшнее ядерной войны

Вячеслав Трубников считает, что самая главная угроза для людей – это проблемы с экологией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Герой России Вячеслав Трубников возглавлял Службу внешней разведки России с 1996 по 2000 год. Фото: Александр Щербак/ТАССГерой России Вячеслав Трубников возглавлял Службу внешней разведки России с 1996 по 2000 год. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Герой России Вячеслав Трубников, который с 1996 по 2000 год возглавлял Службу внешней разведки (СВР) нашей страны, считает самой страшной угрозой для человечества, более реальной, чем опасность ядерной войны, возможность экологической катастрофы.

«Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы», - сказал он в интервью РИА Новости.

Экс-директор СВР отметил, что его «гораздо больше настораживает то, что, например, в отношениях между Индией и Пакистаном куда более разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения Пакистана».

«Это даст эффект нескольких атомных бомб, сброшенных, к примеру, на пакистанскую провинцию Белуджистан», - пояснил Вячеслав Трубников.

Он рассказал, как когда-то у него брала интервью «одна дама из американской корпорации RAND».

«И она меня спросила: «Господин генерал, что бы вы могли назвать самой страшной угрозой миру?». Я ответил – исчезновение человечества в результате экологической катастрофы», - сказал Герой России.

Вячеслав Трубников подчеркнул, что «надо смотреть далеко вперед»: «Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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