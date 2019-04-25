2019-04-25T07:29:42+03:00
Политика

Путин и Ким Чен Ын встретились на Русском острове

Переговоры пройдут в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин встретил Ким Чен Ына на пороге кампусаПутин встретил Ким Чен Ына на пороге кампусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

Глава принимающего государства встретил лидера КНДР на крыльце кампуса вместе с почетным караулом. Сам Ким Чен Ын подъехал к месту встречи на лимузине. Политики обменялись рукопожатиями и прошли в здание.

"Я помню свой визит в вашу страну, ваш отец был одним из инициаторов основополагающего договора о дружбе между нашими странами. Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, мы лучше сможем понять, как урегулировать ситуацию на корейском полуострове", - сказал Путин.

Теперь главы государств должны удалиться в спортивный зал университета, который переоборудовали в конгресс-холл, и уже там состоится беседа в формате тет-а-тет в присутствии лишь переводчиков. Протокольная же часть, вероятнее всего, будет открыта для прессы, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке до 26 или 27 апреля. Специально для него была составлена обширная культурная программа с выступлениями лучших творческих коллективов России, посещением Приморской сцены Мариинского театра, океанариума и даже корабля ТОФ.

Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на ЧМ по хоккею
"Вашингтон" проиграл во втором овертайме решающий матч плей-офф Кубка Стэнли "Каролине" 3:4
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Погода в Москве на 25 апреля 2019 года: температура +22, без осадков
Путин приехал на остров Русский на встречу с Ким Чен Ыном
National Interest: Причиной провала Порошенко на выборах стала его антироссийская политика
Госдеп США прокомментировал решение России о гражданстве для жителей Донбасса
Экс-глава СВР России рассказал, что для человечества страшнее ядерной войны
В Киеве утверждают, что СБ ООН все же соберется из-за письма Украины о российских паспортах в Донбассе
Глава МИД Ирана: Тегеран не стремится к конфронтации с США
Ученые научили искусственный интеллект определять болезнь по голосу
В Минприроды предлагают запретить держать дома крокодилов, питонов, тарантулов, гиен, мурен и китов
Полиция нашла икону, похищенную из церкви в Новой Москве
Украинские СМИ рассказали, как Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского
Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»