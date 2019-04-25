Путин и Ким Чен Ын встретились на Русском острове

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-25T07:29:42+03:00

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Президент России Владимир Путин встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

Глава принимающего государства встретил лидера КНДР на крыльце кампуса вместе с почетным караулом. Сам Ким Чен Ын подъехал к месту встречи на лимузине. Политики обменялись рукопожатиями и прошли в здание.

"Я помню свой визит в вашу страну, ваш отец был одним из инициаторов основополагающего договора о дружбе между нашими странами. Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, мы лучше сможем понять, как урегулировать ситуацию на корейском полуострове", - сказал Путин.

Теперь главы государств должны удалиться в спортивный зал университета, который переоборудовали в конгресс-холл, и уже там состоится беседа в формате тет-а-тет в присутствии лишь переводчиков. Протокольная же часть, вероятнее всего, будет открыта для прессы, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке до 26 или 27 апреля. Специально для него была составлена обширная культурная программа с выступлениями лучших творческих коллективов России, посещением Приморской сцены Мариинского театра, океанариума и даже корабля ТОФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705149" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU