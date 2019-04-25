2019-04-25T07:50:22+03:00
Происшествия

Не менее 11 человек погибли в результате поломки лифта в Китае

Инцидент произошел на строительной площадке в городе Хэншуй. Все жертвы - рабочие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел на территории строительной площадкиИнцидент произошел на территории строительной площадкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не менее 11 человек погибли в результате поломки лифта на строительной площадке компании Jade Huating в китайском городе Хэншуй провинции Хэбэй. Еще два человека получили тяжелые травмы. Все жертвы и пострадавшие - рабочие.

ЧП произошло в четверг, 25 апреля, примерно в 08:00 утра (03:00 по мск). На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. Причины и другие подробности инцидента неизвестны. Ведется расследование, передает портал Sina.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году страшная авария с лифтом произошла в Симферополе. Женщина зашла в кабину вместе с 6-месячным ребенком в коляске, когда пол внезапно ушел из-под ног. Мать погибла вместе с младенцем. Причиной трагедии стали многочисленные неисправности подъемника.

Жители подъезда до сих пор отказываются пользоваться этим лифтом, опасаясь, что инцидент может повториться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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