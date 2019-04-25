2019-04-25T08:56:24+03:00
Происшествия

В Москве загорелось строящееся высотное здание

К настоящему моменту пожар на площади 150 кв.м. уже потушили [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в МосквеПожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в МосквеФото: скрин с видео
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На 42-м этаже строящегося высотного здания на северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в четверг, 25 апреля, около 3:40 по адресу: Саляма Адиля, дом 9, корпус 2. Воспламенились хранящиеся на стройке деревянные материалы. Ко времени прибытия пожарных на место ЧП огонь охватил уже 100 квадратных метров здания.

В Москве на улице Саляма Адиля загорелся строящийся дом.

"Принятыми мерами возгорание в 04.41 локализовано, а в 06.36 ликвидировано на площади 150 кв.м.", - сообщается на странице Главного управления в Twitter.

В МЧС подчеркнули, что в тушении пожара участвовали 108 спасателей и 18 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее в Москве загорелся частный деревянный дом. В результате происшествия погиб один человек, еще двоим понадобилась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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