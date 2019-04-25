В Москве загорелось строящееся высотное здание
На 42-м этаже строящегося высотного здания на северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью в четверг, 25 апреля, около 3:40 по адресу: Саляма Адиля, дом 9, корпус 2. Воспламенились хранящиеся на стройке деревянные материалы. Ко времени прибытия пожарных на место ЧП огонь охватил уже 100 квадратных метров здания.
В Москве на улице Саляма Адиля загорелся строящийся дом.
"Принятыми мерами возгорание в 04.41 локализовано, а в 06.36 ликвидировано на площади 150 кв.м.", - сообщается на странице Главного управления в Twitter.
В МЧС подчеркнули, что в тушении пожара участвовали 108 спасателей и 18 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.
Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее в Москве загорелся частный деревянный дом. В результате происшествия погиб один человек, еще двоим понадобилась медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU