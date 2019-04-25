Чартеры в Египет могут вернуть уже с октября
Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить уже к октябрю. Планируется, что к этому времени будут открыты аэропорты для чартерных рейсов. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Новость должна порадовать многих россиян, так как это повлечет за собой снижение цен на отдых в Турции и ОАЭ.
Чтобы наладить сообщение Каир выполнил все требования, предъявляемые российской стороной и сейчас вся туриндустрия ждет соответствующей проверки. Аэропорты Синая уже оценили положительно.
- Сообщение будет восстановлено как раз к началу сезона – это поздняя осень и ранняя весна. Туриндустрия давно ждет возвращения этого направления. Летом отдыхающие стремятся на Средиземноморье, в Восточную Азию, а к октябрь-ноябрю будет актуально Красное море. Безусловно, это повысит конкуренцию на рынке бюджетных направлений. Нельзя сказать, что стоимость упадет, но сократится точно, - комментирует Барзыкин газете «Известия».
На фоне сообщений о возобновлении туристического сотрудничества в тематических группах в Facebook и на местной бирже труда с начала апреля в два раза активнее стали искать работников со знанием русского языка.
Авиасообщение между Россией и Египтом было заморожено в 2015 году, после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Тогда погибли 217 человек. Следствие установило, что на борту оказалась бомба, мощностью в 1-2 кг в тротиловом эквиваленте.
Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) на Северном Синае.
Египет активно пытался восстановить авиасообщение, соглашаясь на все требования, предъявляемые российскими спецслужбами. Лишившись российских туристов страна потеряла почти 60% отдыхающих. В 2014 году курорты Красного моря посетили более 3,1 миллиона россиян.
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Бомба была спрятана под детскими колясками
Международная техническая комиссия по расследованию катастрофы А321 компании «Когалымавиа», произошедшей 31 октября 2015 года в небе над Египтом, выяснила, что бомбу подложили в хвостовой отсек самолета, где перевозится негабаритный багаж. Туда, куда обычно складывают клетки с животными, инвалидные и детские коляски (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU