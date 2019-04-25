Умер актер Жан-Пьер Марьель, сыгравший в фильме «Код да Винчи»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-25T09:48:09+03:00

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24 апреля умер французский актер Жан-Пьер Марьель. Он скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни.

«Жан-Пьер Марьель умер 24 апреля в 16:24 (17:34 мск) в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни», — рассказала супруга актера Агата Марьель.

Марьель снимался почти всю свою жизнь. За его плечами более сотни различных ролей. Наиболее известные — «Все утра мира» (1991), «Ограбление» (1985), «Взорвите банк» (1964), «Вечернее платье» (1986). Российская публика наверняка сможет вспомнить его по роли в картине «Код да Винчи», а еще по картинам с участием Луи Де Фюнеса, где ему доставались второстепенные роли.

За свою карьеру актер номинировался на кинопремию «Сезар» семь раз, но получить награду так и не смог. Был удостоен ордена Почетного легиона, сообщает Пятый канал.

Накануне в Париже умер известный рок-музыкант Дик Риверс. Он скончался от онкологического заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU