Минобороны уличило СМИ в постановочной съемке "гибели" семьи в Сирии

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-25T10:05:41+03:00

Журналисты обставили все так, будто в провинции Хама было использовано химическое оружие

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Иностранные журналисты сняли постановочный видеоролик, на котором запечатлена "гибель" одной из сирийских семей от некоего применения химического оружия.

Съемка состоялась в районе населенного пункта Морек провинции Хама. Ее целью было обвинить правительство республики в нападении на мирных жителей. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Он подчеркнул, что боевики все еще пытаются дестабилизировать ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, и призвал командиров бандитских формирований способствовать мирному урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда в Сирии снимают постановочные ролики с якобы пострадавшими от химатак мирными жителями.

Сайт kp.ru писал о том, что 7 апреля 2018 года мир облетели кадры из госпиталя, в котором члены движения "Белые каски" спасали пораженных зарином людей. И именно это видео стало поводом для нанесения ракетного удара по Сирии международной коалицией. Еще тогда корреспондент "КП" Александр Коц смог доказать, что ролик был постановкой, однако британские СМИ признали это лишь в начале 2019-го. И то, с опровержением выступил не сам телеканал BBC, а отдельно взятый продюсер Рим Далати.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647888" frameborder="0"></iframe> Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU