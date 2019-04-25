В США россиянина судят за домогательство к пассажирке самолета

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-25T10:25:16+03:00

Девушка уснула во время полета, а проснулась уже от чужих прикосновений

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Федеральный суд Александрии штата Виргиния начал разбирательство в отношении 47-летнего Георгия Серегина, который обвиняется в сексуальном домогательстве к 19-летней американке.

Инцидент произошел еще летом 2018 года на борту самолета, который летел из Токио в Вашингтон. Девушка утверждает, что проснулась от прикосновения чужих рук к ее половым органам, и тут же пожаловалась на соседа стюардессе. По прибытию лайнера в точку назначения с Серегиным побеседовали агенты Федерального бюро расследований.

Имеющий гражданство США россиянин заявил, что действительно поднял разделяющую его с девушкой ручку кресла и накинул ей на ноги свое одеяло, однако намерений трогать попутчицу у него якобы не было. Мужчина допустил, что мог сделать это случайно, поскольку много двигался во мне, однако правоохранители ему не поверили.

В среду, 24 апреля, состоялись очередные слушания по этому делу. Обвиняемого освободили под залог с запретом на выезд из страны, передает газета The Washington Post.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в домогательствах в очередной раз обвинили иллюзиониста Дэвида Блейна. Однако дело по этим обращениям пока не открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU