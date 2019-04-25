За последние восемь лет число растолстевших россиян выросло вдвое

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-25T11:00:41+03:00

Пока в лидерах американцы, но мы не сильно отстаем

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Проблема избыточного веса волнует медиков всего мира. Современная пища, малоподвижный образ жизни, пагубные привычки – все это приводит к тому, что люди страдают ожирением.

Пока в лидерах американцы (38% населения), но и в России за последние восемь лет количество страдающих от ожирения выросло в два раза. По данным Роспотребнадзора, лишние килограммы носит на себе каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%).

Врачи-диетологи склонны полагать, что рост ожирения наблюдается в тех странах, где падает уровень жизни людей. Потребители переключаются на самые дешевые продукты, которые содержат углеводы (каши, макароны), и доступные жиры в виде молока, молочных продуктов, которые на самом деле не являются очень полезными. Белковые продукты уходят на второй план.

Еще одна проблема – это отсутствие профилактики. Мало кто обращает внимание на лишний вес до того момента, как начнутся проблемы со здоровьем. Так что рост заболеваемости ожирением в два раза – это надводная часть айсберга, резюмируют медики.

В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что самые упитанные жители Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской. Тюменской и Новосибирской областей.

Лишний вес отмечают не только медики, но и военные. По данным Министерства обороны, из-за проблем с нарушением питания забраковано 13 тыс. потенциальных солдат, то есть 6% от общего числа освобожденных от призыва, пишет газета «Известия».

Россиян могут оставить без пармезана и хамона

Россиянам могут запретить привозить с собой из-за рубежа мясную и молочную продукцию. С таким предложением, по сообщениям СМИ, выступила Национальная мясная ассоциация, которая объединяет российских производителей мяса, птицы и изделий из них. Под угрозой, таким образом, оказались «санкционные» хамон и пармезан, которые многие наши отпускники тащат в чемоданах домой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU