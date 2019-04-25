Заседание в суде по Кокорину и Мамаеву задерживают - машина прокурора попала в ДТП

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-25T11:09:45+03:00

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Сегодняшнее заседание в Пресненском суде по делу футболистов Кокорина и Мамаева задерживают. Как стало известно, этим утром попала в аварию машина, в которой ехала на суд прокурор Светлана Тарасова.

- Это мелкое ДТП, Тарасова не пострадала, - уточнил «КП» осведомлённый источник. - Водитель остался на месте аварии ждать приезда сотрудников ГИБДД. А прокурор с охраной добирается в суд на такси. Сколько это займёт пока неясно. Пробки!

Напомним, Светлана Тарасова сейчас находится под госзащитой, на всех судебных заседаниях ее сопровождают сотрудники два сотрудника полиции. Женщина была гособвинитель по делу о беспорядках на Хованском кладбище и получала анонимные угрозы. Приговор организаторам беспорядков вынесли осенью, но госзащита действует до рассмотрения апелляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU