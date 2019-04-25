2019-04-25T11:20:21+03:00
Общество

В Вологодской области по ночам станет светлей

В регионе реализуют программу «Светлые улицы Вологодчины» по восстановлению уличного освещения во всех населенных пунктах, в том числе не имевших его ранее
Лариса ТУРОВА
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Программа стартовала в декабре прошлого года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова. Главам всех муниципалитетов поручено обеспечить непрерывную работу уличного освещения на своих территориях в течение темного времени суток, в том числе и летом. Для этого муниципалитетам из областного бюджета выделена субсидия почти в 160 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с работой систем уличного освещения. С начала года благодаря программе освещенность территорий в области увеличилась на треть.

Из 4317 светильников, неисправных на момент начала проекта, сегодня восстановлено более 3,5 тысяч фонарей. Оставшиеся отремонтируют до 1 июня этого года. А до начала осеннего сезона, когда темнота наступает уже после 16 часов, на улицах городов и поселков Вологодчины дополнительно установят еще 10,5 тысяч новых уличных светильников.

По словам губернатора, проект задумывался для того, чтобы обеспечить освещенность городов и поселков региона и поддержать финансово муниципалитеты, в бюджете которых никогда не было достаточно средств на эти цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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