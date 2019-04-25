2019-04-25T11:38:18+03:00
Политика

В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса

Сенатор подчеркнул, что «никто и никогда не бежит из своей страны, если ему там комфортно»
Елена АКИМОВА
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Теперь жители ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданство в упрощенном порядкеТеперь жители ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданство в упрощенном порядкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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США осудили решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что такой шаг «серьезно затруднит реализацию минских соглашений». В Совете федерации уверены в обратном. Киев много раз говорил, что не заинтересован в данных территориях и «никто никогда не бежит из собственной страны и не просит гражданство другого государства, если ему комфортно».

Каждый третий житель Донбасса въезжая в Россию просит гражданства.

- Эти люди [жители Донбасса], которых собственное государство лишило гражданских прав, они не могут пользоваться своим гражданством, чтобы жить в своей стране. Это чисто гуманитарный вопрос, мы заботимся об этих гражданах. Ранее Киев вспоминал о минских договоренностях и жителях Донбасса только когда это было выгодно, - комментирует ФАН член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Военная операция на Украине началась в 2014 года. По данным ООН с этого времени жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. Вопросы деэскалации конфликта обсуждались в Минске, но и после подписания соответствующих документов перестрелки между сторонами продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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