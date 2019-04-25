В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса
США осудили решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что такой шаг «серьезно затруднит реализацию минских соглашений». В Совете федерации уверены в обратном. Киев много раз говорил, что не заинтересован в данных территориях и «никто никогда не бежит из собственной страны и не просит гражданство другого государства, если ему комфортно».
Каждый третий житель Донбасса въезжая в Россию просит гражданства.
- Эти люди [жители Донбасса], которых собственное государство лишило гражданских прав, они не могут пользоваться своим гражданством, чтобы жить в своей стране. Это чисто гуманитарный вопрос, мы заботимся об этих гражданах. Ранее Киев вспоминал о минских договоренностях и жителях Донбасса только когда это было выгодно, - комментирует ФАН член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.
Военная операция на Украине началась в 2014 года. По данным ООН с этого времени жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. Вопросы деэскалации конфликта обсуждались в Минске, но и после подписания соответствующих документов перестрелки между сторонами продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин объяснил решение о предоставлении гражданства жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
- У России нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера, - отметил глава государства.
Как Донбасс встретил сообщение из России
Жители ДНР и ЛНР готовят документы для получения паспорта РФ. Дончане и луганчане готовы хоть завтра подать документы на российское гражданство [аудио]
ИСТОЧНИК KP.RU