2019-04-25T11:45:37+03:00
Политика

Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности

И указал на важность взаимодействия России и Китая на фоне сложившейся в мире ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Отдельные страны Запада открыто заявляют свои претензии на единоличное глобальное лидерство, и взаимодействие России и Китая в таких условиях является важным стабилизирующим фактором. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.

Он указал на то, что Пекин и Москва весьма близки в позициях по ключевым проблемам современности, среди которых несоблюдение норм и принципов международного права рядом западных государств. Такие страны не стесняются прибегать "к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы" целым народам.

"Мы с такими подходами категорически не согласны", - подытожил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Китай и Россия продолжат тесно координировать свои шаги и взаимодействовать на ведущих многосторонних площадках в рамках оздоровления международной обстановки, однако сотрудничество с другими странами и единомышленниками только приветствуется, передает Жэньминь Жибао.

Сайт kp.ru писал о том, что 26-27 апреля в Пекине состоится второй международный форум "Один пояс, один путь". Президент РФ также примет участие в мероприятии, где встретится с лидерами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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