Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности
Отдельные страны Запада открыто заявляют свои претензии на единоличное глобальное лидерство, и взаимодействие России и Китая в таких условиях является важным стабилизирующим фактором. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.
Он указал на то, что Пекин и Москва весьма близки в позициях по ключевым проблемам современности, среди которых несоблюдение норм и принципов международного права рядом западных государств. Такие страны не стесняются прибегать "к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы" целым народам.
"Мы с такими подходами категорически не согласны", - подытожил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Китай и Россия продолжат тесно координировать свои шаги и взаимодействовать на ведущих многосторонних площадках в рамках оздоровления международной обстановки, однако сотрудничество с другими странами и единомышленниками только приветствуется, передает Жэньминь Жибао.
Сайт kp.ru писал о том, что 26-27 апреля в Пекине состоится второй международный форум "Один пояс, один путь". Президент РФ также примет участие в мероприятии, где встретится с лидерами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра.
ИСТОЧНИК KP.RU