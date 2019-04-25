Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения безопасности в мире

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-25T11:47:04+03:00

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности благодаря лидерам двух стран. Об этом он сказал в четверг на встрече с главой военного ведомства КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

Российский глава оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин является ключевым стратегическим партнером Москвы на мировой арене. При этом он подчеркнул, что военное ведомство России уделяет особое внимание реализации договоренностей о развитии сотрудничества в военной области, которые были достигнуты на высшем уровне.

«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, консультации между генеральными штабами, - рассказал он. - Осуществляем активный военно-делегационный обмен представителями разных видов и родов войск, продолжаем сотрудничество между военными учебными заведениями».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, как писал сайт kp.ru, что Китай является крупнейшим экономическим и торговым партнером России, а взаимодействие между странами приобрело беспрецедентно широкий характер.

ИСТОЧНИК KP.RU