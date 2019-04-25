2019-04-25T12:06:37+03:00
В мире

Нарышкин: США могут быть причастны к подготовке военной операции против Венесуэлы

По словам директора Службы внешней разведки, Вашингтон провоцирует новую гуманитарную катастрофу
Марина ВЕНЦОВА
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Служба внешней разведки заподозрила США в подготовке военной операции против ВенесуэлыСлужба внешней разведки заподозрила США в подготовке военной операции против ВенесуэлыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у России есть основания подозревать Соединенные Штаты в подготовке военной операции против Венесуэлы. Такое заявление он сделал на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время", - сказал Нарышкин.

При этом директор СВР отметил, что ситуация в Боливарианской Республике напряженная, а западные страны продолжают цинично "кромсать" страну - так же, как Ливию и Сирию, - тем самым провоцируя гуманитарную катастрофу и "раздувая гражданский конфликт".

Ранее сайт kp.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание американской стороны на попытки Вашингтона организовать переворот в Венесуэле, что являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела Боливарианской Республики - суверенного государства.

Напомним, 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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