Диетолог Минздрава рассказал, как правильно приготовить шашлык

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-25T12:11:28+03:00

Россияне традиционно жарят мясо на майские праздники, но не все знают, как делать это без вреда для здоровья

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Мясо на углях является одним из основных блюд на столе во время празднования майских праздников в России. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Виктор Тутельян рассказал, как правильно приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Так, лучше отдать предпочтение нежирным сортам мяса, например, баранине, а со свинины необходимо предварительно срезать весь жир. При этом основу для шашлыка нужно тщательно вымочить в маринаде и затем также хорошо прожарить. Чем больше овощей и зелени будет добавлено к готовому блюду, тем лучше, ведь эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют пищеварению.

"Самое главное — не переедать. Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один (хорошо приготовленный), то всё будет нормально", - цитирует телеканал RT Тутельяна.

Диетолог подчеркнул, что злоупотреблять алкоголем во время праздников также не стоит - все должно быть очень умеренно, а норма для каждого своя. Что касается людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, страдающих от сахарного диабета и других хронических заболеваний, то им необходимо соблюдать диету в обычном режиме.

К слову, сайт kp.ru ранее публиковал 10 лучших рецептов шашлыка из говядины.

ИСТОЧНИК KP.RU