Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала «Игра престолов»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-25T12:18:41+03:00

В ведомство уже поступило несколько заявлений от правообладателей

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Роскомнадзор будет блокировать доступ к пиратским копиям последнего сезона сериала «Игры престолов». В ведомство уже поступило несколько обращений от правообладателей, что их права нарушаются.

Данные меры будут приниматься к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам. Уже ограничен доступ к сериалу на 138 сайтах. На 26 страницах материал должен быть удален. А в целом ведомство насчитало 327 интернет-ресурсов, которые поторопились и незаконно разместили популярный контент.

Накануне выхода сериала в ведомстве предупреждали россиян, что не стоит посещать «сомнительные сайты», где имеется видео для бесплатного просмотра восьмого сезона сериала HBO «Игра престолов». Опасность заключается в том, что эти сервисы могут быть заражены вирусами, что нанесет ущерб пользователю.

Специалисты посчитали, что под ссылками на «Игру престолов» может скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чтобы обезопасить себя и свое оборудование, стоит смотреть контент в онлайн-кинотеатрах, пишет газета «Известия».

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