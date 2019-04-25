2019-04-25T12:55:16+03:00
Политика

В Китае прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

По словам представителя МИД КНР, переговоры российского и северокорейского лидеров создадут новые стимулы для ядерного разоружения Корейского полуострова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае прокомментировали встречу Путина и Ким Чен ЫнаВ Китае прокомментировали встречу Путина и Ким Чен ЫнаФото: REUTERS
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Встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына создаст новые импульсы для урегулирования проблемы Корейского полуострова. Соответствующие заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы верим, что благодаря результатам этой встречи появились новые стимулирующие факторы для денуклеаризации Корейского полуострова», - сказал Гэн Шуан на регулярном брифинге.

Представитель китайского МИД отметил, что Россия и Северная Корея являются дружественными соседями Китая. Гэн Шуан также добавил, что Москва и Пекин плодотворно работали по вопросу ядерного разоружения и «проделали большую совместную работу по поддержанию стабильности на полуострове, наметив дорожную карту для решения соответствующей проблемы».

Напомним, в четверг, 25 апреля состоялась первая встреча Путина и Ким Чен Ына, которая началась с беседы лиедров наедине, а после состоялись переговоры в расширенном формате. После глава КНДР назвал очень содержательным свой разговор с российским президентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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