2019-04-25T13:00:52+03:00
Политика

Путин о выдаче паспортов жителям ДНР: странно, что решения подобного рода взвывают негатив

Президент России привел примеры стран, которые практикуют упрощенную выдачу гражданства и задался вопросом почему РФ не может поступать также
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин о выдаче паспортов жителям ДНР: странно, что решения подобного рода взвывают негативПутин о выдаче паспортов жителям ДНР: странно, что решения подобного рода взвывают негативФото: REUTERS
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Это странно, что у кого-то решения об упрощенной выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР взвывает негативную реакцию. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Это вызвало негативную реакцию? Это странно, что такие решения вызывают негативную реакцию. Польша уже 10 лет выдает "карту поляка", тоже самое - выдает паспорта Венгрия, Румыния. Соответственно - румынам, венграм, полякам. Чем же хуже русские, которые живут на Украине? Почему же если другие страны так делают, Россия не может так делать?» - сказал российский лидер

Путин подчеркнул, что в ДНР и ЛНР русские находятся в тяжелом положении и лишены элементарных прав, поэтому «вопрос с паспортами носит чисто гуманитарный характер». Он добавил, что «такой режим изоляции» установили киевские власти. «Не восстановлено ничего - не экономические связи, ничего, создаются гуманитарные проблемы. Мы далеки от провоцирования кого-либо», - подчеркнул президент РФ.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, что вызвало негативную реакцию многих стран. Так по словам нового руководителя пресс-службы госдепартамента США Морган Ортагус, Вашингтон считает этот шаг «весьма провокационным», создающим серьезные препятствия для реализации Минских договоренностей.

Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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