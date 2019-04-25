Донбасс подсчитывает, сколько людей переберутся в Россию

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-25T12:59:49+03:00

На Донбассе подсчитывают, сколько человек захотят стать русскими Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев отметил, что данного решения жители ждали пять лет

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На Донбассе подсчитывают, сколько жителей захотят стать гражданами России. После того, как Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, многие воспользуются такой возможностью.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев отметил, что такого решения люди ждали пять лет. Многие погибли под обстрелами, а все потому, что люди хотели быть русскими.

- Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. Как мало кто. И что, кто-то может упрекать Россию в том, что она выдает свои паспорта соотечественникам?, — цитирует ИА «НСН» слова Царева.

Тем не менее, упреки в адрес России звучат от многих мировых политиков. Это, по мнению дипломатов, затруднит выполнение минских договоренностей, то, что данный акт является гуманитарным – пока не принимается во внимание.

- Трудно даже посчитать, сколько людей уже перебралось в Россию. Есть данные о тех, кто получил либо вид на жительство, либо гражданство, их где-то 150-200 тысяч. Но, по нашим данным, число тех, кто покинул Донбасс, больше в пять раз, - отметил советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

По официальным данным, сейчас в России находятся более миллиона выходцев из Донбасса.

А тем временем Украина просит вмешаться ООН. Совет Безопасности ООН все же решил собрать «экстренное заседание» по просьбе Украины, заявил спикер украинского постпреда при Всемирной организации Олег Николенко.

Он утверждает, что уже даже назначено время встречи: по его словам, заседание запланировано на четверг, 25 апреля, и начнется оно в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) (подробности)

Что будет после выдачи украинцам русских паспортов?

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами. Теперь жители ЛДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления. «КП» разбиралась во всех тонкостях этого вопроса (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705135" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU