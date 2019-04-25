Глава ДНР поручил упростить процесс пересечения границы с Россией
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил упростить пересечение границы с Россией после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, ускоряющий процесс предоставления гражданства нашей страны жителям Донбасса. Решение было озвучено на встрече лидера ДНР с членами правительства и представителями местных властей.
"Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощённый механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России, — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Поручение должно быть исполнено до 1 июня 2019 года.
Напомним, что ранее Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР, и теперь они будут получать российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.
Сайт kp.ru писал о том, что в Госдепартаменте США такое решение уже раскритиковали.
Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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