Глава ДНР поручил упростить процесс пересечения границы с Россией

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-25T13:02:39+03:00

Решение было принято на фоне подписания указа об ускоренном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил упростить пересечение границы с Россией после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, ускоряющий процесс предоставления гражданства нашей страны жителям Донбасса. Решение было озвучено на встрече лидера ДНР с членами правительства и представителями местных властей.

"Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощённый механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России, — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня 2019 года.

Напомним, что ранее Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР, и теперь они будут получать российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

Сайт kp.ru писал о том, что в Госдепартаменте США такое решение уже раскритиковали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705135" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU