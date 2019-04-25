2019-04-25T13:23:31+03:00
Умные вещи

Число утечек из облачных хранилищ выросло в полтора раза

Большинство случаев потери информации пришлось на облачное хранилище компании Amazon S3
Елена АКИМОВА
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В мире растет число утечек из облачных хранилищВ мире растет число утечек из облачных хранилищФото: Мария ЛЕНЦ
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В мире увеличивается число утечек персональных данных, которые находятся в облачных хранилищах. Показатель за прошлый год увеличился почти в полтора раза. Специалисты аналитического центра компании InfoWatch сделали вывод, что чаще всего в общем доступе оказывается информация компании Amazon S3, на их облачные хранилища пришлось более 25% всех потерь.

Всего за год было зафиксировано 70 утечек, что на 43% больше, чем в 2017-м. Из открытых серверов утекло около 1,3 млрд записей, причем в результате самого масштабного инцидента было потеряно 440 млн отдельных сообщений

- Год от года этот показатель только увеличивается, - сообщила «Известиям» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Можно сказать что пока облака являются брешью в безопасности.

Чаще всего пропадает информация у представителей на хай-тек-индустрии, с медицинских и образовательных серверов, а вот доля потерь в сфере госсектора и промышленности сократилась.

Ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку данных более 87 млн пользователей социальной сети. Во время своего выступления в конгрессе США он признал, что его компания не приложила достаточно усилий для предотвращения данного инцидента.

Утечка данных из МФЦ

В руководстве московских Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что персональные данные россиян оказались в открытом доступе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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