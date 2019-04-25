2019-04-25T13:24:06+03:00
Политика

Путин назвал возможным урегулирование корейского кризиса

По мнению президента РФ, для разрешения ситуации необходимо отказаться от "кулачного права"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-КНДРПрезидент РФ Владимир Путин на саммите Россия-КНДРФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Корейского полуострова может быть разрешена лишь при условии взаимоуважения между всеми заинтересованными сторонами. Такое заявление было сделано по итогам встречи главы государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Путин указал на то, что урегулировать конфликт можно было еще в 2005 году, когда Пхеньян и Вашингтон подписали соответствующее соглашение, однако тогда США все испортили, попытавшись добавить в документ ряд положений. По мнению президента, именно уход от такого "кулачного права" на мировой арене в сторону соблюдения международных норм мог бы помочь в разрешении ситуации.

"Если мы будем действовать таким образом: шаг вперед, два шага назад, то не добьемся желаемого результата, а если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга <…>, то добиться этой цели в конечном итоге можно", - цитирует ТАСС главу РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 25 апреля, на острове Русский состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Сам президент России остался доволен проведенным саммитом и назвал северокорейского лидера интересными собеседником.

Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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