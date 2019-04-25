Путин назвал возможным урегулирование корейского кризиса
Президент России Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Корейского полуострова может быть разрешена лишь при условии взаимоуважения между всеми заинтересованными сторонами. Такое заявление было сделано по итогам встречи главы государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.
Путин указал на то, что урегулировать конфликт можно было еще в 2005 году, когда Пхеньян и Вашингтон подписали соответствующее соглашение, однако тогда США все испортили, попытавшись добавить в документ ряд положений. По мнению президента, именно уход от такого "кулачного права" на мировой арене в сторону соблюдения международных норм мог бы помочь в разрешении ситуации.
"Если мы будем действовать таким образом: шаг вперед, два шага назад, то не добьемся желаемого результата, а если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга <…>, то добиться этой цели в конечном итоге можно", - цитирует ТАСС главу РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 25 апреля, на острове Русский состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Сам президент России остался доволен проведенным саммитом и назвал северокорейского лидера интересными собеседником.
Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»