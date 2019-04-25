2019-04-25T13:27:58+03:00
Происшествия

Нападение бульдога на пенсионерку в Одинцово попало на видео

На кадрах видно, как бабушка падает, испугавшись собаки, а хозяйка пса даже не думает помочь старушке
Наталия ЕРОШКИНА
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Хозяйка собаки проигнорировала происшествие и даже не помогла пенсионерке подняться.Хозяйка собаки проигнорировала происшествие и даже не помогла пенсионерке подняться.
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Неоднозначный эпизод произошел 22 апреля в одной из многоэтажек по Можайскому шоссе. Там собака местной жительницы напала на бабушку. К счастью, пенсионерка не сильно пострадал, она отделалась ушибами и легким испугом. Но примечательно не само происшествие, а реакция хозяйки собаки на событие.

Весь инцидент попал на видеокамеры программы "Безопасный дом". И на кадрах отчетливо видно, как дама с собачкой после нападения просто проходит мимо старушки, даже не помогая ей подняться. Пенсионерке помогают встать соседи, которые услышали лай и крик бабушки.

- Ну подобного рода случаи в нашем дворе не редкость. В соседнем подъезде тоже живет мужчина, у которого бойцовская собака. Так вот он ее частенько отпускает без поводка гулять во дворе, где играют дети, - рассказал КП житель дома. - Если говорить об этой ситуации, то вообще непонятно, почему девушка даже не удосужилась хотя бы поднять бабушку.

Собака бросилась на женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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