2019-04-25T13:39:57+03:00
Политика

Германия и Франция осудили решение упростить гражданства РФ жителям Донбаса

В МИД ФРГ назвали указ Путина противоречащим Минским соглашениям [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В МИД ФРГ назвали указ Путина противоречащим Минским соглашениямВ МИД ФРГ назвали указ Путина противоречащим Минским соглашениямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Германия и Франция осуждают решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, так как считают, что это противоречит Минским соглашениям. Соответствующие заявление сделали в МИД ФРГ.

«Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины. Эти регионы являются частью украинской государственной территории», - сказано в сообщении министерства.

«Решение России противоречит духу и целям Минских соглашений», - добавили в немецком МИД.

Ранее указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР осудили в Госдепартаменте США, также указав на «угрозу Минским соглашения» и назвав этот шаг «весьма провокационным».

Напомним, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса, которые теперь будут получать российское гражданство в течение 3-х месяцев. Позже российский лидер назвал критику стран странной, приведя в пример практику многих государств по упрощенной выдачи гражданства и также назвал такое решение Москвы чисто гуманитарным.

Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили дал Зеленскому дельный совет относительно Порошенко
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки
Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч
Нападение бульдога на пенсионерку в Одинцово попало на видео
Путин назвал возможным урегулирование корейского кризиса
Число утечек из облачных хранилищ выросло в полтора раза
Девушка-таксист задержала пьяного ВДВшника, который разбил ей машину
ВЦИОМ зафиксировал рекордный уровень счастья россиян
Глава ДНР поручил упростить процесс пересечения границы с Россией
Путин о выдаче паспортов жителям ДНР: странно, что решения подобного рода взвывают негатив
Донбасс подсчитывает, сколько людей переберутся в Россию
В Китае прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына
Путин о выборах президента на Украине: "Это полный провал политики Порошенко"
Путин заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР
Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала «Игра престолов»
Диетолог Минздрава рассказал, как правильно приготовить шашлык
Нарышкин: США могут быть причастны к подготовке военной операции против Венесуэлы
Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения безопасности в мире
Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности
В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса
Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене