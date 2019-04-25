Германия и Франция осудили решение упростить гражданства РФ жителям Донбаса

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-25T13:39:57+03:00

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Германия и Франция осуждают решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, так как считают, что это противоречит Минским соглашениям. Соответствующие заявление сделали в МИД ФРГ.

«Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины. Эти регионы являются частью украинской государственной территории», - сказано в сообщении министерства.

«Решение России противоречит духу и целям Минских соглашений», - добавили в немецком МИД.

Ранее указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР осудили в Госдепартаменте США, также указав на «угрозу Минским соглашения» и назвав этот шаг «весьма провокационным».

Напомним, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса, которые теперь будут получать российское гражданство в течение 3-х месяцев. Позже российский лидер назвал критику стран странной, приведя в пример практику многих государств по упрощенной выдачи гражданства и также назвал такое решение Москвы чисто гуманитарным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705135" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU