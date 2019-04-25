В Москве начали раздавать георгиевские ленточки

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-25T13:39:52+03:00

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Накануне Дня Победы в столице традиционно проходит акция памяти «Георгиевская ленточка». В четверг, 25 апреля, их начали выдавать всем желающим. Волонтеров с ленточками можно увидеть на центральных улицах, около станций метро и в некоторых парках. Символ Победы будут также вручать пассажирам в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в некоторых отделениях банков, центров госуслуг, торговых центрах, офисах различных компаний.

Публикуем основные адреса пунктов выдачи (см. список).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В будни с 9.00 до 19.00

- Красная площадь;

- Манежная пл., около памятника Георгию Жукову;

- ст. м. «Парк культуры», Зубовский бульвар, д. 4, здание МИА «Россия сегодня» (раздача также в выходные с 12.00 до 19.00);

- ул. Арбат;

- в зонах пригородного сообщения на вокзалах Москвы - Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский;

- ул. Большая Дмитровка, д. 26;

- парк Горького, ул. Крымский вал, д. 9, стр. 45;

- ул. Митинская, д. 40;

- ул. Никольская, д. 15, стр. 1;

- Охотный ряд, д. 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU