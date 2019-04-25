ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле руками Колумбии

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-25T13:59:45+03:00

В Главном разведывательном управлении Генштаба ВС РФ заявили, что Вашингтон пытается установить полный контроль над Латинской Америкой [видео]

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Вашингтон хочет установить полный контроль над Латинской Америкой и ведет постоянную подрывную деятельность против Венесуэлы, желая сменить правительство Боливарианской Республики «руками союзников», не задействую свою армию. Такое заявление сделал начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

«Администрация США рассматривает Латинскую Америку как зону стратегически важных национальных интересов и прилагает значительные усилия для установления полного контроля над регионом», - сказал он во время VIII Московской конференции по международной безопасности.

Костюков подчеркнул, что США ведет постоянную подрывную деятельность против Венесуэлы, разрабатывая различные варианты смещения «чавистского» правительства «от создания условий для роста протестных настроений с последующей их трансформацией в "социальный взрыв" до реализации силовых сценариев в отношении Каракаса».

«Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов», - отметил глава ГРУ один из способов смены власти.

По словам Костюкова, Вашингтон опасается задействовать свою армию и намерен организовать вторжение в Венесуэлу «руками союзников», например - Колумбии.

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ИСТОЧНИК KP.RU