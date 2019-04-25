"Атлетико" вернул интригу в испанский чемпионат, обыграв "Валенсию" 3:2

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-25T14:43:00+03:00

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Этот матч был одним из ключевых в Ла Лиге: в случае ничьей или проигрыша "Атлетико", "Барселона" досрочно становилась бы чемпионом. И матч действительно вышел интригующим и зрелищным: "Атлетико" не собирались отпускать свои, пусть и теоретические, шансы на победу в испанском чемпионате.

Альваро Мората распечатал ворота Валенсии уже на восьмой минуте с флангового подключения Хуанфрана. До этого на третьей минуте уже проследовала атака через Гризманна, но у Коке, на которого Антуан отдал пасс, поехала ударная нога, и мяч полетел в трибуны, а не в ворота.

Если в первые 15 минут чётко чувствовалось превосходство «матрасников», то где-то после 18-й минуты, когда Облак ошибся, выбивая мяч из своей штрафной прямо под ногу игроку «Валенсии», «летучие мыши» вспомнили, что «Бэтмен не сдается» и пошли в прессинг, в конце увенчавшийся голом. Мяч был разыгран на подступном правом фланге, последовала длинная передача от Мины в штрафную, на абсолютно открытого и находящегося в ударной позиции Кевина Гомеро, который и исполнил довольно легкий гол: неверно истолковавший действия игроков «Валенсии» Облак не успел среагировать и перекрыть ворота.

На 42-й Мина вновь оставленный без присмотра в штрафной пробивает головой, но немного неточно и мяч летит в угол от ворот. Через минуту тотчас следует удар Пареха, но его парирует Облак, забирая мяч.

На 48-й «Атлетико» наконец выходят из осадного положения и разгоняют контратаку на отборе. Как выразился комментатор матча: «лучший у Атлетико это отбор мяча, нет, лучший по праву Гризманн, но сегодня они работают в паре».

57-59-я минуты – все контратаки «Валенсии», «летучие мыши» явно не собирались так рано признавать поражение. Гомеро, старавшийся больше всех, зарабатывает для своей команды пенальти, пробив в локоть защитнику «матрасников».

Запал «Валенсии» на победу не прошел даже после дальнего гола Анхеля Корреа на 80-й минуте матча. Корреа забил чуть ли не из центра поля – такой силы бал удар. Где при этом мыслями был вратарь «Валенсии» и почему не реагировал выяснять уже тренеру.

ИСТОЧНИК KP.RU