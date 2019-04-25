СМИ узнали, что Чехия приостановила поставку российской нефти

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-25T14:24:02+03:00

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Чехия приостановила поставку российской нефти с территории Польши, где проходит нефтепровод «Дружба». Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В Чехии официально информацию не подтверждали. Представитель оператор чешской секции трубопровода «Дружба» - компании Mero сообщил, что поставка российской нефти не была остановлена и в Чехию низкокачественная нефть пока не поступала.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно, что Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в западном направлении «на неопределенный срок». Об этом Варшава уведомила Минск, а Белоруссия сообщила России. Польская сторона указала на качество сырья и на то, что нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии «не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок».

Ранее Белоруссия сообщила о решении закрыть пять участков трубпровода на ремонт. В России сказали, что это «нецелесообразно».

ИСТОЧНИК KP.RU