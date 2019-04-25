Информация о «минировании» Арбитражного суда Москвы не подтвердилась
В четверг, 25 апреля, из Арбитражного суда Москвы эвакуировали около четырех тысяч человек после сообщений о минирование, которое позже не подтвердилось. Около четырех тысяч человек
«По уточненной информации, выведено порядка 4 тысяч посетителей и обслуживающего персонала. Обстановка спокойная, кинологи приступили к проверке», - передает РИА-Новости слова представитель экстренных служб Москвы.
Позже собеседник агентства сообщил, в 13:58 проверка была закончена и взрывное устройство не было обнаружено.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года в дежурную часть поступил анонимный звонок о том, что в семи столичных торговых центрах заложены взрывные устройства, что позже не подтвердилось. А в январе по территории России была волна анонимных сообщений о «минировании» школ, торговых центров, кинотеатров и других зданий.
В Москве сегодня эвакуировали городской арбитражный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU