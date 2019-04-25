2019-04-25T15:24:26+03:00
Общество

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

Основные сложности в представительствах Испании, Чехии и Франции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центровТуроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве визовые центры Испании, Чехии и Франции работают со сбоями. Об этом сообщили во всероссийской ассоциации туроператоров АТОР.

Сложнее всего ситуация в испанском визовом центре BLS. Из-за огромного потока туристов, сотрудники не успевают справляться со всеми заявками и обрабатывать паспорта. Такой аншлаг привел к тому, что запись на подачу документов на апрель уже невозможна, даты на май пока тоже закрыты.

Неспокойно и в других визовых центрах. Подобный аншлаг происходит в чешском и французском центрах. Там запись на подачу документов не остановлена, но визу получить тоже крайне сложно. Люди проводят в очередях по 3-4 часа.

Туроператоры очень встревожены сложившейся ситуацией. Специалисты рекомендуют приобретать страховки от невыезда. Или же - подавать документы самостоятельно через премиальный зал визового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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