В Совфеде оценили прошедшие переговоры Путина и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-25T15:32:17+03:00

По словам сенатора Константина Косачева, саммит, прошедший во Владивостоке, подчеркнул роль Москвы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшиеся в четверг во Владивостоке, демонстрируют готовность северокорейского лидера работать с Москвой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В своем Facebook сенатор отметил, что встреча свидетельствует о "желании Ким Чен Ына активнее привлечь к корейскому урегулированию Россию". "Москва последовательно придерживается линии, согласованной с Пекином в рамках предлагаемой ими дорожной карты, предполагающей одновременные действия сторон (КНДР, США и их союзников) по снижению напряженности и достижению главной цели - денуклеаризации полуострова", - добавил он.

По словам Косачева, по итогам саммита обе стороны достигли своих целей. Москва и Пхеньян, по мнению сенатора, "продемонстрировали единство взглядов по многим вопросам корейской повестки", Ким Чен Ын "расширил диапазон своих дипломатических усилий", а Россия "подтвердила статус важного международного игрока, без которого не решаются ключевые мировые проблемы".

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялись в четверг, 25 апреля, во Владивостоке. Позднее лидер Северной Кореи заявил, что в ходе встречи лидеры обсудили ряд важных вопросов; по словам Ким Чен Ына, речь идет об "очень содержательном обмене мнениями"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705234" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU