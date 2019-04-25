Трамп прокомментировал желание Байдена баллотироваться в президента

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-25T18:49:55+03:00

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Глава США Дональд Трамп прокомментировал решение 76-летнего американского экс-вице-президент Джо Байден участвовать в предвыборной гонке в 2020 году.

«Добро пожаловать на гонку сонный Джо. Я только надеюсь, что у вас хватит ума, чтобы провести успешную кампанию. Это будет неприятно - вы будете иметь дело с людьми, у которых действительно есть очень больные и сумасшедшие идеи. Но если вы успеете, увидимся у стартовых ворот!» - написал Трамп в своем микроблогер в Ttwitter.

Накануне бывший вице-президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 года. Ранее предполагалось, что из-за недостатка финансирования он откладывал официальное заявление об участии в выборах, поскольку для этого необходимо собрать несколько миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU