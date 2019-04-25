2019-04-25T16:15:34+03:00
Политика

Захарова ответила на высказывание Зеленского о законе об исключительности украинского языка

Ранее новоизбранный президент Украины заявил о том, что проверит принятую Радой инициативу на соответствие Конституции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о закон об украинском языкеЗахарова прокомментировала высказывание Зеленского о закон об украинском языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В связи с высказыванием победившего на выборах президента кандидата Владимира Зеленского о законе об исключительном использовании украинского языка, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила объяснить украинским гражданам, что такое «стимул» и «стимулирование».

«Стимулировать путём создания стимулов. Хм... Не хотела расстраивать украинских граждан, но всё-таки расскажу им, что такое "стимул" и "стимулирование". Стимул - это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряженного в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Зеленский пообещал провести тщательный анализ принятого закона на соответствие Конституции и указал на необходимость расширения сферы использования украинского языка, но призвал делать это путем создания стимулов и положительных примеров, а не с помощью запретов и наказаний.

Напомним, 24 апреля в Раде был принят закон, который предусматривает штрафы за отказ от использования украинского языка во всех сферах жизни и вводит уголовную ответственность за унижение «мовы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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