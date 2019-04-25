Полиция задержала бывшего главу НПО "Техномаш" Панова

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-25T16:23:12+03:00

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Бывший исполняющий обязанности генерального директора НПО "Техномаш", входящего в состав Роскосмоса, был задержан по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники отдела экономический безопасности и противодействия коррупции в среду вечером задержали Панова Дмитрия Витальевича 1967 рождения в порядке 91 ст. УПК по подозрению в совершении преступления", - заявил собеседник агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU