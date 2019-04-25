2019-04-25T16:45:28+03:00
Происшествия

В полицию Киева поступил звонок о минировании Верховной Рады

Несмотря на сообщение, депутаты отказались от эвакуации
Александр ДЖУМАЕВ
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Депутаты украинского парламента отказались от эвакуации и продолжили работуДепутаты украинского парламента отказались от эвакуации и продолжили работуФото: REUTERS
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В четверг, 25 апреля, полиция Киева получила телефонное сообщение о минировании здания Верховной Рады. Депутаты украинского парламента отказались от эвакуации и продолжили работу.

Как сообщает телеканал "Прямой", сообщение с угрозами поступило в правоохранительные органы около 15:00. На место происшествия прибыли полицейские и взрывотехники; в настоящий момент они проводят проверку помещений здания украинского парламента. "На данный момент ничего нам здесь не угрожает", - сообщает корреспондент телеканала.

Это уже не первый подобный случай на Украине. На прошлой неделе перед началом теледебатов между кандидатами в президенты страны Петром Порошенко и Владимиром Зеленским телеведущая Мирослава Барчук сообщила о минировании студии "Общественного телевидения", где кандидаты должны были встретиться. Находившийся в тот момент в студии Петр Порошенко от эвакуации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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