В МИД прокомментировали упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) был принят в связи с отсутствием перспектив улучшения их положения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это решение принималось не за один день, - отметила она. - Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел", - приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.
Указ, предусматривающий упрощение процедуры получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР, был подписан президентом России Владимиром Путиным в среду, 24 марта. Позднее российский лидер заявил, что данное решение "не является чем-то необычным", поскольку такие страны, как Польша, Румыния и Венгрия ранее приняли аналогичные законы.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU