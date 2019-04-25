В МИД прокомментировали упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-25T16:58:46+03:00

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, соответствующее решение было принято в связи с отсутствием перспектив улучшения положения жителей региона

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Указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) был принят в связи с отсутствием перспектив улучшения их положения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это решение принималось не за один день, - отметила она. - Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел", - приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Указ, предусматривающий упрощение процедуры получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР, был подписан президентом России Владимиром Путиным в среду, 24 марта. Позднее российский лидер заявил, что данное решение "не является чем-то необычным", поскольку такие страны, как Польша, Румыния и Венгрия ранее приняли аналогичные законы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU