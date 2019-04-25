2019-04-25T18:42:34+03:00
В мире

Зеленский: ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов

По словам избранного президента Украины, это делается, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуск Рады
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны оттягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуск Верховой рады.

"Я поясню, что проиходит. ЦИК затягивает официальное объявление результатов [выборов]. Почему? Чтобы Верховная Рада могла затягивать объявление даты инаугурации, чтобы инаугурация состоялась после 27 мая. Зачем? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Рады", - отметил избранный президент в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский также отметил, что сложившаяся ситуация является "несправедливой". "Президент, которому доверяют 73% [избирателей], может иметь право думать про это и имеет право иметь такую возможность", - отметил он. В заключение Зеленский заявил, что "система боится"; по его словам, это означает, что его команда "победит" и "все будет хорошо".

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По имеющимся данным, Владимира Зеленского поддержали более 70% избирателей; президент Украины Петр Порошенко, также участвовавший в выборах, признал свое поражение.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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