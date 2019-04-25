2019-04-25T19:47:01+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

Он отметил, что важнейшим вопросом было обсуждение ядерной программы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Сегодня завершилась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Переговоры проходили во Владивостоке на острове Русский. Почти два часа Северокорейский лидер и президент России разговаривали наедине, и только час выделили на общение с прессой. Они обсудили развитие двусторонних отношений и решение кризиса на Северокорейском полуострове.

Итоги встречи прокомментировал заместитель директора стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

- Абсолютно очевидно, что Ким Чен Ын обязан был встретиться с нашим лидером, потому что Россия является очень важным участником переговорного процесса по ядерной программе Северной Кореи. И в целом, как соседи, мы, естественно, должны периодически «сверять часы» и обсуждать друг с другом те процессы, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - приводит его слова телеканал RT.

Также эксперт отметил, что лидеры успели обсудить вопросы процесса денуклеаризации - ядерного разоружения. Путин заявил, что решать эту проблему нужно исключительно мирным путем.

Кроме того, Путин и Ким Чен Ын поговорили о проекте железной дороги между Северной и Южной Кореей, связанной с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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