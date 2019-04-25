2019-04-25T20:45:15+03:00
Общество

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только после переезда в Россию

В таком случае их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам российского законодательства
Александр ДЖУМАЕВ
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Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только после переезда в РоссиюЖители Донбасса смогут получать российские пенсии только после переезда в РоссиюФото: Анастасия Осипова
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Жители Донбасса, которые получат гражданство России, смогут получать российские пенсии по старости только при условии переезда в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

"Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - отметили в ПФР.

В ведомстве также заявили, что соглашение о пенсионном обеспечении между Россией и Украиной от 13 марта 1992 года основано на территориальном принципе. Согласно этому документу, пенсии назначаются и выплачиваются той страной, где постоянно проживает человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Согласно документу, жители этих территорий могут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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