Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только после переезда в Россию
Жители Донбасса, которые получат гражданство России, смогут получать российские пенсии по старости только при условии переезда в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
"Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - отметили в ПФР.
В ведомстве также заявили, что соглашение о пенсионном обеспечении между Россией и Украиной от 13 марта 1992 года основано на территориальном принципе. Согласно этому документу, пенсии назначаются и выплачиваются той страной, где постоянно проживает человек.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Согласно документу, жители этих территорий могут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU