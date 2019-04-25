2019-04-25T21:04:39+03:00
В мире

США ввели санкции в отношении премьер-министра Чечни Муслима Хучиева

Органичительные меры распространяются и на супругу политика
Александр ДЖУМАЕВ
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Муслим Хучиев (слева) и Рамзан КадыровМуслим Хучиев (слева) и Рамзан Кадыров
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Власти США приняли решение ввести санкции в отношении главы правительства Чечни Муслима Хучиева в связи с обвинениями в нарушении прав человека, к которым он якобы причастен. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову; отныне они "лишаются права на вьезд в США". Основанием для введения санкций, по словам представителей Госдепа стали обвинения Хучиева в "серьезных нарушениях прав человека", якобы имевших место в Чечне. "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам", - отмечается в документе.

В Госдепе также призвали российские власти "привлечь к ответственности должностных лиц, включая Муслима Хучиева, ответственных за нарушения прав человека в Чечне".

ИСТОЧНИК KP.RU

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