США ввели санкции в отношении премьер-министра Чечни Муслима Хучиева

СЕГОДНЯ 21:04 2019-04-25T21:04:39+03:00

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Власти США приняли решение ввести санкции в отношении главы правительства Чечни Муслима Хучиева в связи с обвинениями в нарушении прав человека, к которым он якобы причастен. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову; отныне они "лишаются права на вьезд в США". Основанием для введения санкций, по словам представителей Госдепа стали обвинения Хучиева в "серьезных нарушениях прав человека", якобы имевших место в Чечне. "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам", - отмечается в документе.

В Госдепе также призвали российские власти "привлечь к ответственности должностных лиц, включая Муслима Хучиева, ответственных за нарушения прав человека в Чечне".

ИСТОЧНИК KP.RU