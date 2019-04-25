Михаил Горбачев не приехал на премьерный показ документального фильма о себе

СЕГОДНЯ 22:02 2019-04-25T22:02:43+03:00

Сообщалось, что бывшего президента СССР госпитализировали, однако эта информация не подтвердилась

Изменить размер текста: A A

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не приехал на премьеру документального фильма о себе "Встреча с Горбачевым". Как заявил один из режиссеров картины Андре Сингер, политик был госпитализирован.

"Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать", - приводит ТАСС слова Сингера.

Тем не менее, в Горбачев-центре эту информацию не подтвердили. "Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа", - заявил агентству РИА Новости глава пресс-службы фонда Павел Палажченко.

Ранее сообщалось, что картину "Встреча с Горбачевым", которая завершит 41-й Московский международный кинофестиваль, представит сам политик. Документальный фильм представляет собой общение режиссера картины Вернера Херцога с Горбачевым на различные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU