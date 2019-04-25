Андрей Макаревич рассказал о причинах ненависти политиков к Зеленскому

СЕГОДНЯ 22:48 2019-04-25T22:48:29+03:00

По словам музыканта, избранный президент незалежной не нравится как украинским, так и российским политикам

Изменить размер текста: A A

Известный музыкант Андрей Макаревич заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызвала "ненависть" у профессиональных политиков. По его словам, избранный глава государства не нравится как украинским, так и российским политикам.

"Это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70 процентов? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?", - написал Макаревич в своем Facebook.

По итогам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал более 73% голосов, в то время как действующего главу государства Петра Порошенко поддержали лишь 24,46% избирателей.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины намеренно оттягивает дату официального объявления результатов выборов. По его словам, это делается, чтобы отсрочить его инаугурацию и избежать роспуска Верховной Рады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU