2019-04-26T02:14:03+03:00
Звезды

Стали известны размеры гонораров актеров из «Мстителей»

Роберт Дауни-младший оказался самым высокооплачиваемым супергероем Marvel
Юлия ДИВЕЕВА
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Гонорары звезд, сыгравших супергероев Marvel, исчисляются миллионами долларовГонорары звезд, сыгравших супергероев Marvel, исчисляются миллионами долларов
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Стали известны размеры гонораров актеров, исполняющих роли супергероев из киновселенной Marvel. Так Бри Ларсон за роль Капитана Марвел в первом же фильме получила пять миллионов долларов.

По данным портала Just Jared, Роберту Дауни-младшему за первый фильм «Железный человек» 2008 года заплатили 500 тысяч долларов. А уже за участие в блокбастере «Мстители» 2012 года он получил 50 миллионов долларов. На сегодня он остается самым высокооплачиваемым актером среди звезд киновселенной Marvel

Чедвик Боузман воплотивший образ принца Ваканды Т,Чалы в «Черной пантере» заработал всего два миллиона долларов.

Крис Хемсворт согласился сыграть Тора за 150 тысяч долларов. Последующие съемки в роли бога грома принесли актеру по 15 миллионов долларов. Столько же зарабатывает и исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.

Напомним, 29 апреля на экраны в кинотеатрах России выходит 22 картина киновселенной Marvel «Мстители. Финал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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