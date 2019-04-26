В архиве Энтони Берджесса нашли неоконченное продолжение романа "Заводной апельсин"

СЕГОДНЯ 02:40 2019-04-26T02:40:38+03:00

Писатель высказал опасения по поводу влияния СМИ и кинематографа на людей

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В британском Манчестере в архиве писателя Энтони Берджесса обнаружили произведение, которое можно считать продолжением романа "Заводной апельсин". Об этом сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Текст нашел профессор литературы Эндрю Бисвелл в архиве писателя, который был возвращен в Великобританию в 1993 году, после смерти писателя. До этого бумаги хранились в его доме в Италии.

Берджесс назвал произведение "Заводное состояние" (The Сlockwork Сondition) и определил его как "философское высказывание о современном состоянии человека". Трактат состоит из двухсот машинописных страниц, на которых автор комментирует "Заводной апельсин", раскрывает некоторые делали создания книги и развивает многие из высказанных в ней идей.

"Заводное состояние" было написано после выхода на экраны в 1971 году фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин". Берджесс делится своими опасениями по поводу влияния, оказываемого на людей средствами массовой информации, телевидением и кинематографом.

В Великобритании после выхода картины было задержано несколько преступников, копировавших героев фильма, что вызвало бурную общественную дискуссию и в конечном итоге вынудило Кубрика запретить показ ленты на территории королевства.

Произведение осталось незавершенным и не было опубликовано, поскольку Берджесс понял "что он романист, а не философ". Оно считалось утерянным. Однако своими мыслями по поводу “Заводного апельсина” он смог поделиться в 1974 году в автобиографической повести "Завещание заводному миру".

ИСТОЧНИК KP.RU