2019-04-26T03:31:30+03:00
Политика

ЦИК Украины опровергает обвинения Зеленского в затягивании оглашения результатов выборов

У центральной комиссии есть 10 дней на оглашение конечных результатов голосования
Юлия ДИВЕЕВА
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ЦИК Украины огласит результаты выборов в в установленные сроки.ЦИК Украины огласит результаты выборов в в установленные сроки.Фото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия Украины не затягивает оглашение официальных итогов второго тура выборов президента страны. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, процесс приема протоколов идет даже с опережением. У Центральной комиссии по закону есть 10 дней для оглашения результатов выборов.

"Есть требования закона, и мы идем, ну, с таким, знаете, незначительным опережением сроков, которые нам указывает закон", - сказал Радченко в эфире телеканала "Прямой".

Замглавы ЦИК отметил, что уже приняты протоколы от более чем 100 избирательных комиссий. Он также напомнил, что Центризбирком - независимый коллегиальный государственный орган и осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от других органов государственной власти.

"Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться можно, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах или каких-либо подозрениях", - заявил Радченко.

Ранее Зеленский заявил, что ЦИК страны оттягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы отложить его инаугурацию и не допустить роспуск Верховой рады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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