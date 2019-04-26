ЦИК Украины опровергает обвинения Зеленского в затягивании оглашения результатов выборов
Центральная избирательная комиссия Украины не затягивает оглашение официальных итогов второго тура выборов президента страны. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.
По его словам, процесс приема протоколов идет даже с опережением. У Центральной комиссии по закону есть 10 дней для оглашения результатов выборов.
"Есть требования закона, и мы идем, ну, с таким, знаете, незначительным опережением сроков, которые нам указывает закон", - сказал Радченко в эфире телеканала "Прямой".
Замглавы ЦИК отметил, что уже приняты протоколы от более чем 100 избирательных комиссий. Он также напомнил, что Центризбирком - независимый коллегиальный государственный орган и осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от других органов государственной власти.
"Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться можно, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах или каких-либо подозрениях", - заявил Радченко.
Ранее Зеленский заявил, что ЦИК страны оттягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы отложить его инаугурацию и не допустить роспуск Верховой рады.
ИСТОЧНИК KP.RU