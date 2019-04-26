Трамп подготовит проект трехстороннего ядерного соглашения с США и Китаем

СЕГОДНЯ 05:11 2019-04-26T05:11:52+03:00

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Президент США Дональд Трамп намерен подготовить проект трехстороннего соглашения по сокращению ядерного оружия, который могли бы подписать Россия и Китай. При этом американский лидер намекал публично, что эта сделка стоит в его повестке дня, но он не исключает, что она может и не состоятся.

"Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении [вместо ДРСМД - прим. ред.], добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем. В этом случае мы будем значительно расширять и внедрять инновации", - цитирует слова Трампа телекомпания CNN.

Как отмечают представители Белого дома, глава США уверен, что "контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет".

"Это то, чего не пробовала добиться] ни одна из администраций. Но я готов поспорить, что ни одна администрация не пыталась сделать того, что он сделал, например, в отношении КНДР",- отметил высокопоставленный американский чиновник.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. При этом он отметил, что Вашингтон рассчитывает наладить отношения с Москвой после достижения новых договоренностей по контролю над вооружениями.

Между Россий и США действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III), который был подписан в 2010 году. Документ остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

ИСТОЧНИК KP.RU